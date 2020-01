De Amerikaanse oud-basketballer Kobe Bryant is overleden in een helikopterongeluk. Volgens TMZ zat Bryant met ten minste drie andere personen in een privé-helikopter die is neergestort in Calabasas. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Bryant was een van de beste basketballers ooit. Hij speelde van 1996 tot en met 2016 voor de de LA Lakers en won vijf keer het kampioenschap van de NBA. In 2008 werd Bryant uitgeroepen tot MVP van de hele NBA. Allebei zijn rugnummers (8 en 24) worden bij de Lakers niet meer gedragen. Bryant haalde ook twee keer goud op de Olympische Spelen en won een Oscar voor 'Beste Korte Film' voor Dear Basketball. Bryant is 41 jaar geworden.

UPDATE: Volgens ABC zaten Bryants dochters ook in de helikopter.

UPDATE: ABC trekt bericht over dochters in.

UPDATE: TMZ meldt nu dat zijn 13-jarige dochter GiGi ook in de helikopter zat en is overleden.



Kobe Bryant voor de N72EX na zijn laatste NBA-wedstrijd in 2016

13 november 2012