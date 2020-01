google aluminiumfolie bedoel je. Zie je echt niet het droevige niveau van de zoekresultaten?

You automatically believe this Chinese coronavirus is a killer? You automatically believe the press when they ratchet up the fear? You automatically believe medical experts have found a virus and proved it’s causing human illness?

You’re on the Gong Show on roller skates.

hahaha....

Volg relevante mensen op Twitter raad ik je aan. Waardevoller en betrouwbaarder dan MSM of dit soort poep.