Als je ernstige hersenschade hebt is de dood de meest genadige optie. In ieder geval duizend keer beter dan als een kasplantje jarenlang weg te moeten kwijnen zoals die arme Michael Schumacher. Wat zijn vrouw hem aandoet is gewoon onmenselijk, het is immers haar beslissing om hem in leven te houden. Hij heeft daar namelijk zelf geen enkele zeggenschap over want hij kan niet (of nauwelijks) praten of bewegen. Waarom laten ze hem niet gewoon gaan, net zoals ze destijds Prins Friso hebben laten gaan ? Waarom iemand eindeloos laten lijden, zonder énige kwaliteit van leven, terwijl je toch weet dat het nooit meer wat wordt ? Het is gewoon pure horror. Dan is Edwin Straver beter af.