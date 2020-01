Hier even rondgevraagd over virussen en Von Loghausen begon enthousiast te vertellen over CIH alias Chernobyl, hij weet het nog goed het was 1998 en het was heel erg allemaal, en Spartacus mompelde iets over de islam, ook een soort dodelijk virus. MAAR! Nu gaat het ineens over het mysterieuze en levensgevaarlijke coronavirus, overdraagbaar van mens op mens, en dan is het extra vervelend dat het epicentrum zich bevindt in China, want dat is een soort mierenkolonie maar dan met mensen. En de handjes wassen, dat willen ze ook nog weleens vergeten in China. Er zijn al zes doden gevallen en dat aantal zal nog flink gaan stijgen. Hebben we in Oost-Europa ineens weer de Vogelgriep, via Polen, Hongarije, Slowakije, Oekraïne, Roemenië en Tsjechië nu ook in Duitsland en zo komt het wel heel dichtbij. Half Nederland gaat straks weer plat door het griepvirus en in Rotterdam gaat het norovirus rond. In Schoonhoven is een kudde kinderen besmet met hepatitis A en in Leeuwarden is een kind in het ziekenhuis opgenomen met een hersenvliesontsteking, dat veroorzaakt wordt door meningokokken of door een andere bacterie of virus. Eerder ging er al een Nederlandse arts dood aan de lassakoorts en kampte het Westland met 'een destructieve tomatenziekte'. In Denemarken gaan alle varkentjes dood door het PRRS-virus en in Afrika gaan alle mensen dood aan een mazelenepidemie, en daar is dan ook nog steeds ebola. Maar hey, gelukkig gaan we straks niet meer dood aan kanker. Fuck kanker.

