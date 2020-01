Goed nieuws, dankzij de inspanningen van drugshater Ferd Grapperhaus krijgt ons landje er een drugsdealer bij: Johan van Laarhoven is onderweg naar Nederland. Coffeeshophouder Van Laarhoven belandde door fouten van Nederland in een Thaise cel en in een Thaise cel zitten is nou niet bepaald een pretje. Vandaar dat hij en zijn familie alles in het werk stelden om hem daar zo snel mogelijk uit te krijgen. Dat lijkt nu gelukt. Johan moet nog wel vijf jaar (zal nog iets van af gaan ook, het is Nederland, red.) in een Nederlandse gevangenis zitten. Kan hij lekker aan zijn PlayStatiion skills werken.

UPDATE: Volgens dit Twitteraccount zit zijn (Thaise) vrouw Tukta nog wel in Thaise cel