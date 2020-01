Uit onderzoek van de universiteiten van Leiden en Tilburg blijkt dat agressie in gevangenissen afneemt als de gedetineerden verdomme een keertje wat privileges krijgen in de absolute hel op aarde, te weten de Nederlandse goelag. Onderzoekers volgden duizend gedetineerden over een periode van twee jaar en in het tweede jaar werd oud-Hollandse gezelligheid in de mix gegooid. "Gedetineerden moesten vanaf dat moment zelf boodschappen bestellen en eten maken. Ook kregen ze een telefoon in de cel en werden de bezoekersruimten gezelliger ingericht. Verder kregen de deelnemers toegangspasjes voor de eigen cel, daarmee konden ze hun eigen deur tijdens recreatietijd van buitenaf afsluiten." En toen nam de agressie ineens af!

Ridouan Taghi krijgt een dvd-speler en een collectors box van The Godfather. Shurandy S. maat, voor jou een mooie PlayStation met het spelletje Hitman. De pa van Casper van Wijngaarden: een Playseat met Carmageddon 2000. Voor Willem Holleeder een elektrische step zodat hij lekker door het complex kan scooteren. Mohammed Bouyeri, jij krijgt een leuke koksmuts en een mes om je in de keuken te vermaken. Michael Panhuis jongen, voor jou een ninjapak en een Barbie, en de Ken is alvast gereserveerd voor Jos Brech, die tevens coördinator Geocoaching is. En vanaf nu allemaal foei foei foei niet meer doen jongens, anders moeten we nog een gesprek met jullie aanknopen ook.