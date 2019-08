Fijne ironie van de falende rechtsstaat. Johan van Laarhoven werd in 2014 op verzoek van het OM in Thailand opgepakt omdat Nederland onderzoek deed naar het witwassen van miljoenen in drugspoen. Dat deed Van Laarhoven volgens het onderzoek via Thailand, en Nederland was even vergeten dat ze daar iets anders tegen de handel in onze nationale plant aan kijken. De coffeeshopcrimineel kreeg prompt 103 jaar cel, en z'n Thaise vrouw ook. Best veel voor een beetje belastingontduiking. Zijn familie probeert 'm al jaren terug te halen (met petities) en Van Laarhoven schreef zelfs een brief (pdf) naar Willy om over z'n vieze cel en de zweren op z'n lijf te klagen. Nederland zou Nederland niet zijn zonder vingerwapperende Ombudsman die oordeelde dat justitie gefaald heeft, dus nu moet Fret Dappermaus op diplomatieke missie naar de Hel van Bangkok om de Tilburgse grashandelaar uit de tengels van de Thaise justitie te trekken. Terwijl de beschuldigingen tegen hem nog gewoon staan, want justitie wil 20 miljoen van Van Laarhovens coffeeshopketen. Hoe & wat Grabbelpaus gaat doen, mag u van OM & ministerie niet weten, maar laten we een voorstel doen: misschien kan Gabberhouse de coffeeshopkoning ruilen voor zijn advocaat. Dan laten we Sidney Smeets lekker in Thailand achter...

Reconstructie van de Laarhovenzaak na de breek