Het eerste slachtoffer in de talkshowoorlog is gevallen. Herman Koch heeft op televisie een grap (brrrr) gemaakt, waar ook nog om gelachen (ai ai ai) en geklapt (okee dat was raar) werd, en volgens artikel 3 uit de Angela de Jong Talkshowoorlog Conventie ben je dan definitief dood, zeker als het Rode Kruis de Telegraaf bericht over verontwaardigde reacties op social media. Die reacties op social media kunt u dromen: iedereen die het carbidschieten op Jesse Klaver heel erg verschrikkelijk vond, vindt deze grap over Thierry Baudet heel erg grappig en iedereen die het carbidschieten op Jesse Klaver heel erg grappig vond, vindt deze grap over Thierry Baudet heel erg verschrikkelijk. Maar wie het hardste lacht, is Eva Jinek. Zij scoorde 836.000 kijkcijferkijkers, tegen een schamele 697.000 voor OpDinges. Doodwensen scoort dus. Morgen in Op1 Hummie van de Tonnekreek die roept dat Erik ten Hag geen recht van leven heeft en bij Jinek Emile Ratelband die Paul de Leeuw de kanker toewenst. Zin in!

