De COBRA-6 is door de coalitiekerk: ook het CDA en de vvd zijn nu voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Bij het CDA weten ze überhaupt nooit wat hun standpunt is tot Henk Bleker het ergens tegen kan uitruilen, dus dat komt mooi uit. Klaas Dijkhoff tikte vorige week nog een enorm epistel op Facebook waarom hij tegen een verbod was, vandaar dat hij vandaag vóór is. Dat heet voortschrijdend inzicht. Zie ook: Wachtgeld, Dijkhoff, Klaas. Knallend op weg naar nieuwe verkiezingen!