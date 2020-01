Weet u nog, samen met de buurjongens in een rondje gelegde astronauten afsteken, lontjes bij elkaar, iemand brak een rotje doormidden, kruit erover, iemand hield zijn hand erbij tegen de wind, misschien gooide een ruige makker ook wel een astronautje in een put, en Pietje van de Heuvellaan verderop had zelfs vuurpijltjes, met een knalletje op het einde. Dat is allemaal verleden tijd want de besluitvorming omtrent het vuurwerkverbod gaat even in een paar versnellinkjes hoger dan dat oeverloze gelul over Zwarte Piet. "Het kabinet wil het afsteken van vuurwerk verder inperken. Dat heeft minister Grapperhaus gezegd na de ministerraad." Even afwachten nog wat 'serieuze inperking' precies inhoudt, want het klinkt als een suffe overbruggingsperiode waarbij alle pijlen, uiteraard, op een totaalverbod wijzen. Kunnen we binnenkort mooi met z'n allen naar een of andere laffe vuurwerkshow kijken en dan zoeken we gewoon weer iets anders om te verbieden. Gabberhouse gaat het voorstel uitwerken en Rutte zal er straks (15.15 uur) in zijn vrijdagpreek wel iets over vertellen. We houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, effe alvast een flinke order roze grondtollen cancellen.

UPDATE: Persco Rutte hierrrr.

UPDATE: Rutte wil het 'gebruik' van oudejaarsavond 'fundamenteel doordenken'

UPDATE: "In de loop van februari nadere mededelingen."

UPDATE: "We moeten echt kijken naar een verdere beperking." Rutte omzeilt het woord 'verbod', vooralsnog.

UPDATE: "Totaalverbod lijkt mij onwaarschijnlijk", aldus Rutte. Lult een beetje over gebruiken, draagvlak, opvattingen van de korpsleiding en gesprekken. Komt erop neer dat ze het oneens zijn of gewoon geen flauw idee hebben hoe, wat en welke richting.