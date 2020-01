Daar was natuurlijk geen ontkomen meer aan. Nadat een meerderheid van de pollinvullers op de bekende website GeenStijl.nl aangaf helemaal klaar te zijn met het vuurwerk, is nu ook de politiek overstag. Een door de vuurwerkverbodlobby in de MSM NOS bij elkaar geknalde meerderheid van "D66, ChristenUnie, GroenLinks, SP, PvdA, Partij voor de Dieren, 50 Plus, SGP, DENK en de eenmansfractie van het Kamerlid Van Kooten-Arissen" (afgekort: COBRA-6) is nu vóór een vuurwerkverbod. Lodewijk Asscher (lol, as, red.) gaat een motie indienen om riskant vuurwerk voor consumenten net zo hard te verbieden als roken in cafés. Weer een oer-Hollandse traditie die in rook opgaat. De hond van Bart Nijman heeft nog niet gereageerd.