Het lijkt er op dat genoeg, genoeg is. De vuurwerktraditie is met ons aan de haal gegaan, in plaats van wij met het vuurwerk. Petities en manifesten voor een verbod (hier en daar) verzamelen honderdduizenden handtekeningen, politieke partijen stellen wetsvoorstellen voor een verbod op en minister Grapperhaus van Pretbederf & Schijnoplossingen heeft daar ook wel zin in. Haagse burgemeester Johan Interrimkes legde bij Buitenhof zondag de verantwoordelijkheid terug bij de ouders, want handhaving begint in de huiskamer van de ouderlijke macht, voordat de slappe, overbelaste tennisarm van de wet het stokje over moet nemen. En zelfs u, zei de gek, stemt inmiddels in lichte meerderheid vóór een landelijk verbod op vuurwerk in ruil voor gemeentelijke centraalshows. Zo jammer dat Doodindevuurwerkpot66 het referendum de nek omgedraaid heeft, want een directe stemming van het volk zou prachtig de lont uit deze kolkende welles/nietes kunnen halen.