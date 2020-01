Op zondag denken we aan god. Maar op zaterdag denken we aan Mandy.

Want, wat heeft Mandy ons eigenlijk allemaal gegeven? Plezier, zeker. Genot, ook. Maar wat te denken van dat beetje meer vertrouwen in de wereld en de mensen die er wonen. Gister lanceerden Mandy en Veilinghuis GeenStijl een bieding op Mandy's voormalige implantaten, ze heeft namelijk een nieuwe set, en wilde iets doen voor "Australië, vanwege de bosbranden en de Koala's etcetera." Dus gingen haar oude implantaten onder onze hamer, wat resulteerde in talloze hartverwarmende steunbetuigingen én in biedingen, waarvan de hoogste nu op 1000 (DUIZEND) EURO staat.

Maar ondertussen branden er nog steeds een miljard dieren dood in Australië, en heeft u Mandy's implantaten nog altijd niet op de schoorsteenmantel liggen. Daar móét natuurlijk verandering in komen, dus overtref dit bod per mail aan [email protected], voor uzelf én een natter Australië. De winnaar krijgt bovendien de naakte wereldprimeur van Mandy's nieuwe gevel, en daar zijn we nu sowieso al levenslang jaloers op.