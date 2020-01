Er wordt namelijk verwacht dat ook de dieren die de initiële brand overleven, daarna alsnog omvallen wegens uitdroging & co. "It comes as it was warned a billion animals will have died in the bushfires and even those that make it through the flames could perish in the coming weeks. (...) "Animals that make it through the fires will continue to die in the next weeks and months because of dehydration, starvation, disease and being easier prey for feral cats and foxes"", aldus Stuart Blanch van WWF Australië. Beelden alhier, en natuurlijk de onderstaande baby-kangoeroe die iedereen verdrietig maakt. In totaal zijn er inmiddels ook 24 mensen omgekomen, zijn er 2000 huizen vernietigd en ligt zo'n 5 miljoen hectare in as. Er is ook goed nieuws, in het dorpje Eden heeft het zowaar even geregend.