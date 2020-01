Wanneer won een Nederlander voor het laatst een award van statuur vraagt u? Nou, dat was dus in 2014 toen ONZE Mandy de Dutch XXX-Award for Pornstar of the Year binnensleepte. Niet gestorven maar bekroond voor onze zonden, zo kan het dus ook. Maar voor Mandy is het tijd voor een nieuw hoofdstuk en met nieuw hoofdstuk bedoelen we een volle blouse. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan en de tijd dat Mandy's oude implantaten gaan is gekomen. Net als Mosterd trouwens. Maar goed, laten we even ons punt maken, want dit gaat om leven en dood.

Veilinghuis GeenStijl biedt u een unieke kans!

De legal teams van Mandy en GeenStijl hebben weken om tafel gezeten en we zijn eruit: GeenStijl veilt de oude implantaten van Mandy Slim en de opbrengst gaat naar "Australië, vanwege de bosbranden en de Koala's etcetera." Tweemaal 230cc onder de hamer die dus enorm lekker voelen als je erop slaat. Implantaten met een verhaal, zoveel is zeker. Enorm goed te gebruiken als polssteun tegen een muisarm, neksteun in het vliegtuig en als zakdoek voor uw tranen van ontroering om de schoon- en waarheid van onze wereld.

Bieden kan per mail aan [email protected]

Zoals de bovenstaande tussenkop suggereert kan bieden inderdaad per mail aan [email protected] En laat uw bod vooral ook even achter in de comments, dan houden we de meterstand nauwgezet bij, zo doet een veilinghuis dat immers. De hoogste bieder wint en krijgt daar bovenop dus GRATIS de WERELDPRIMEUR van Mandy's nieuwe gevel. Kortom, dief van je eigen portemonnee als je deze kans laat liggen.

UPDATE 17u31: Het hoogste bod staat op 100 euro.