Spannend nachtje hè? Er gaan eigenlijk twee takes rond.

De VS heeft gewonnen

- De Ayatollah is een moeilijk laffe borrelaar.

- Iran koos opzettelijk voor een aanval vanuit Iran zelf met een lange waarschuwingstijd waarmee de kans op daadwerkelijke Amerikaanse slachtoffers minimaal was. Terwijl er een hele wereld aan Amerikaanse (soft-)targets denkbaar is. Kortom, een laffe kut-actie om gezicht te redden zonder escalatie te riskeren.

- Irans MinBuz schrijft in een ongetwijfeld nauwkeurig samengestelde tweet dat "Iran took & concluded proportionate measures in self-defense", terwijl Ayatollah Khamenei tweet "They were slapped last night, but such military actions are not enough. #AlAssadBase" en zegt (1:22) dat "Such military operations are not enough". Ja, wat is het nou?

- Staatsmedia laten toeteren dat de aanval 80 Amerikaanse militairen gedood heeft, terwijl het in werkelijkheid natuurlijk 0 is. "According to the accurate reports of our sources in this area, at least 80 American terrorist troops were killed and some 200 others were wounded."

- En ondertussen op Iraanse Staats-tv maar beelden door laten gaan voor (het resultaat) van de aanvallen, terwijl dit gewoon oude videos en foto's van veelal ongerelateerde gebeurtenissen zijn. Inclusief deze foto waarin Khamenei de lanceringen zou supervisen.

Echt niet, Iran heeft gewonnen

- Knap gespeeld, tegenover de eigen lemmingen gezichtsverlies voorkomen zonder in een oorlog terecht te komen die het regime niet kan overleven.

- Uitstekend de VS uit aan het spelen tegen de EU, dat ondanks alles hun soft power-praalpaard nucleaire deal wil redden.

- Uitstekend ingespeeld op het sentiment dat de EU Trump meer haat dan het Iraanse regime.

- Irans president Rouhani tweet als einddoel dat "Our final answer to his assassination will be to kick all US forces out of the region," en dat zou zomaar eens een heel haalbaar einddoel kunnen zijn. In ieder geval in Irak, waar het parlement instemde met een resolutie alle Amerikaanse troepen uit het land te verwijderen.

- Na de officiële """tegenaanval""" met open vizier kan Iran nu gewoon weer verder met coverte proxie-aanvallen tegen de VS.

- De hele toestand leidt prima af van de 1500 (!) Iraanse demonstranten die het regime in december in twee weken doodde om de protesten de kop in te drukken. En Soleimani's begrafenis was een mooie gelegenheid om de 'eensgezindheid' van het land te tonen.



Update - Trump: "Our missiles are big, powerful, accurate, lethal and fast." Belangrijkste boodschappen zijn dat de VS werkt aan hypersonische kruisraketten, dat Iran nooit een nucleair wapen zal krijgen, dat de VS streeft naar vrede met iedereen die daar evenzo naar streeft, en dat Trump de VN-veiligheidsraad gaat vragen de nucleaire Iran-deal, die sowieso bijna verloopt, te laten varen. Daar moet een nieuwe deal voor in de plaats komen, die volgens Trump wel overtuigend zou zijn.

