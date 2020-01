U komt nauwelijks nog vooruit wegens files, dure benzine en torenhoge BTW. Maar Stientje niet hoor. Die zoeft erop los in heur staatskaros. Een dikke volledig elektriese Audi. Vanafprijs dik 70.000 euro. Maar Stientje kennende - ze is minister sinds de freule ziek thuis zit - zit die Audi natuurlijk full opties. Bepantsering natuurlijk. Want minister. Actieradius is daardoor ietsje minder (200 km), dus we zullen haar vaak zien stekkeren. Verder zit er natuurlijk een hoogwaardige videoverbinding in om dagelijks het weerbericht in het staatsjournaal aan te sturen (want Stientje is ook Baas van het KNMI) en een gelaserde voorruit en een waterkanon voor medeweggebruikers die "referendum" of "democratie" roepen. Toet-toet.