Lieve mensen in het nieuwe jaar. We moeten praten over een steenverbod. Kijk, we kunnen niet alle stenengooiers over één kam scheren en er zitten ook hele aardige stenengooiers tussen. Sterker nog, onze buurman is een stenengooier en daar hebben we nooit problemen mee. Maar de Eritrese relschoppers die gisteravond stenen naar de politie gooiden omdat hun feestje niet doorging nopen tot keiharde maatregelen. Er zijn vier agenten gewond geraakt, en dat zijn er echt vier te veel. Tijd voor een SIRE-campagne. Je bent een geit, als je met stenen naar de politie smijt.

