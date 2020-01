Interview van Kleis Jager (volgtip) met vrouwtjesrabbijn Delphine Horvilleur, over hard aanwakkerend antisemitisme in Frankrijk (en Europa). Eigenlijk weet je alles wat er in staat: Jodenhaat is niet louter islamitisch, het vindt vreemde bed- en bondgenoten bij extreemlinks en extreemrechts. Juist daarom zijn joden de kanaries in de kristalmijn: als zij zich bedreigd zien (en aangevallen worden), dan zijn de extremen aan het groeien. En het is goed om het af en toe eens te herhalen: "Jodenhaat is geen gewone xenofobie of haat voor alles wat anders en minderwaardig zou zijn. De Jood wordt niet gehaat omdat hij minder is of minder heeft. Men beschuldigt hem er juist van iets te hebben dat ons toekomt: macht, geld, privileges, noem maar op." Oftewel. Als te veel anderen zichzelf tot slachtoffer verklaren, kunnen de scharnieren van de boekenkast weer geolied worden...