Een man heeft in het Franse Villejuif (letterlijk: Joodse stad) in het Parc des Hautes-Bruyères met een mes op omstanders ingestoken en is door de politie doodgeschoten, meldt de Franse zender BFMTV. Volgens de eerste berichten zijn is er één slachtoffer overleden en zijn er nog ten minste drie mensen gewond geraakt, waarvan twee in levensgevaar zijn. De politie heeft het park afgesloten. Later meer.

UPDATE 16u04: Volgens de politie droeg de dader GEEN bomgordel of een ander vergelijkbaar 'gevaarlijk object'.

UPDATE 16u27: Persconferentie van de autoriteiten bevestigt dat er één dode is gevallen. Volgens de staatssecretaris van BiZa gaat het om twee gewonden. Die worden op dit moment in het ziekenhuis behandeld. De procureur meldt dat de dader geprobeerd heeft meer mensen aan te vallen.

UPDATE - Dit zou een video zijn van moment dat dader wordt neergeschoten