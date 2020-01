De Situatie in Het Midden-Oosten zal door de acties van Donald Trump nog verder escaleren. Trump, zelf al een escalatie van het Amerikaanse presidentschap, heeft na een escalatie in Irak afgerekend met de hoogste Chef Escalatie van het Iraanse regime. Het Midden-Oosten had natuurlijk al sinds de laatste decennia van de vorige eeuw Escalatië genoemd kunnen worden, maar dat zou de kracht van de term 'escalatie', een woord dat zowel in print als op televisie lekker van de tong rolt, enorm ondermijnen. (Ondermijnen, ook zo'n woord dat vaak gebruikt kan worden in het Midden-Oosten.) Feitelijk is De Situatie in het Midden-Oosten tussen eind jaren negentig en begin deze eeuw al zodanig geëscaleerd, dat we sindsdien al spreken in het pleonasme "verdere escalatie", opdat we onszelf daarmee kunnen besparen dat we "De Situatie" (die uiterst omvangrijk is, en diepgeworteld in talloze historische, (geo-)politieke, economische en religieuze vertakkingen) inhoudelijk toe moeten lichten. Want voor de meeste mediaconsumenten volstaat het om het woord "verdere" voor het woord "escalatie" te plaatsen, en De Ernst van De Situatie daarmee in een voor iedereen behapbaar pleonasme te gieten. Enfin, doorspoelen naar 2019. Trump rekent af met politieke en militaire tegenstander, iedereen boos, Verdere Escalatie van De Situatie in Het Midden-Oosten dreigt, we houden u nauwelijks op de hoogte. Dit was de NPOMSM, terug naar de studio.

Nou. Weerleg dit maar eens

Bedankt voor de verdere bevestiging, Stef!