Trump smoke't Irans #2, het 'zwaard van Ayatollah Khamenei', en na 77 jaar vrede en veiligheid leidt dit nu tot een "verdere escalatie in het Midden-Oosten". En Iran vroeg erom, want ze leggen hun land wel héél dicht tegen Amerika's militaire basissen. Maar goed. Sjiieten huilen, Soennieten dansen. Israeli's dansen waarschijnlijk ook maar achter gesloten deuren, net als anti-regime-Iraniërs. Amerikaanse actrices zeggen huilend sorry, Europeanen veroordelen het want zij zijn de goeden en hadden bovendien een deal, en wij weten het ook allemaal niet, dus clownen onderstaand de beste memes onder elkaar. Oh, en Soleimani Twittert ondertussen vanuit het hiernamaals. Veel plezier aan het front jongens.

Wij zijn er klaar voor want we kennen de missie uit ons hoofd