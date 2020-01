Als u de slaap uit de ogen wrijft en de Twittertrends zijn 1. Iran, 2. Soleimani, 3. Iraanse, 4. Soleimani op z'n Arabisch, 5. WWIII en 6. Trump dan weet u wel hoe laat het is. De leider van de vrije wereld heeft z'n Amerikaanse ballen weer eens in een kookpot gedompeld. Bij een Amerikaanse aanval op een vliegveld in Baghdad is generaal Qassim Soleimani (baardmans op de foto hierboven) van de Iraanse Revolutionaire Garde gesmoked. Soleimani is de leider van de Quds Brigade, de belangrijkste militair van het land en na ayatollah Khameini de machtigste persoon van Iran. Mooi profieltje uit 2013 door The New Yorker hier. Het land noemt het omleggen van de generaal 'een uitzonderlijk gevaarlijke en domme escalatie' en de Verenigde Staten noemen het 'decisive defensive action': Soleimani zou bezig geweest zijn met plannen om Amerikaanse diplomaten en militairen in Irak en de rest van de regio aan te vallen.

The Trumplord was de voorbije dagen rond het gerommel op de ambassade al bezig met troepenmovement en nu is de shit dus AAN - mooi moment voor iedereen en z'n Nederlandse media om Trump uit te maken voor de slechterik en de kant te kiezen van die Iraanse engerd. Die 750 man ambassade-versterking van de 82nd Airborne zaten 4 uur geleden nog in Koeweit, dus we hopen dat zij even leuk haast maken om die 100 vers ingevlogen Marines te versterken. Trump zelf chillt 'm vooralsnog hard en twittert alleen een Amerikaans vlaggetje. Intussen zweert Iran een 'meedogenloze wraak' dus dat wordt hoe dan ook gezellig. Mooi duidingsdraadje van de hele TOESTAND alhier.

UPDATE: Iraakse soennieten die al maanden tegen Iran demonstreren zijn BLIJ en vieren feest.

UPDATE: De zeer populaire Iraaks-sjiitische OG geestelijke Muqtada al-Sadr, die vanaf 2004 met zijn door Iran gesteunde Mahdi Army tegen de Amerikaanse coalitie streed, heeft inmiddels aangegeven dat hij zijn in 2008 ontbonden Mahdi Army weer gaat heractiveren.

UPDATE: De VS riep zojuist al hun burgers op Irak onmiddellijk te verlaten.

UPDATE: We houden een slag om de arm, maar er gaat een foto rond van een levenloze hand met ring die van Soleimani zou zijn. En dan ook nog deze volstrekt ongeverifieerde extreem NSFW-foto.

UPDATE: Israël zet zich alvast schrap.

