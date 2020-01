Vanmorgen deden we knip/plak van O&N Oorlogsgebied Amsterdam , door de ogen van een agent. En daarop ontvingen we deze reactie van 'gewoon een burger' uit Hilversum. Ja, dan moeten we die ook ctrl-c/v'en natuurlijk:

Beste Mark Achterbergh Copier,

Ik las je relaas over oudjaarsnachtdienst in Amsterdam West, en het gaat me aan het hart. Ik wil je ook even vertellen dat ik rond middernacht hier de wijk ben doorgelopen en van de ene na de andere privaat afgestoken vuurwerkshow genoten heb. Toen ik thuiskwam was het kwart voor een, dus drie kwartier lang genieten van de vele kleurige hemelversieringen.



En dat was in Hilversum, aan de verkeerde kant van het spoor. Dat is niet eens zo heel erg ver weg van Amsterdam. Ik heb het wel eens gefietst. Het was gewoon gezellig. Dus het kan wel, gewoon in Nederland. Daarom denk ik dat landelijk vuurwerk afschaffen om de problemen in een paar kansenwijken te verlichten net zoveel zin gaat hebben als carbidschieten verbieden om het in Amsterdam rustig te krijgen. Het werkt niet.



Oftewel, er moet iets anders gebeuren om het naargeestige beeld van Amsterdam wat op te fleuren. Het probleem is niet het vuurwerk. Het probleem is de groep die zich ongenaakbaar waant, nee, weet. Waarmee we uitkomen op een complex van langjarig mismanagement door de overheid, jouw uiteindelijke werkgever. Je weet zelf veel beter dan ik: De politie doet niets want kan niets. En daarmee heeft ze al lang geleden de strijd verloren, want geen overwicht en zelfs geen draagvlak meer.



Politie spelen is een vertrouwenszaak. Dat iedereen beter af is door je aan de overheid over te geven. Maar ook dat als je het niet doet dat je dan pas echt zuur bent. Zodat je als politieman niet meer hoeft te doen dan te vragen wie het was en de groep zal het je vertellen. In plaats van dat ze allemaal naar elkaar wijzen en je komt er toch nooit uit. Ha ha sliep uit.



Technologische slimmigheidjes en truukjes als AI en gezichtsherkenning en identificatieplichten en weet ik het wat allemaal meer zijn niet meer dan dat. Ze kunnen mischien een beetje helpen maar uitendelijk heb je als politie dat vertrouwen van de bevolking als geheel nodig, dat draagvlak. Dat zo vakkundig afgebroken is.

En in plaats van de politie weer dat draagvlak te laten opbouwen, beloont de gemeente Amsterdam al jaren structurele misdragers met de "top 600" lijst. Dat is zo'n beetje een uitnodiging tot crimineel gedrag want het levert extra geld op. Bijvoorbeeld.

De politie zelf is kapotbezuinigd en de top maakt zich drukker over politiek correct gedrag bij de platte pet dan burgers op misdragingen aan te spreken. Of, burgers, specifieke groepen. Degenen die nog wel "correctief benaderd kunnen worden" zijn de brave burgers die nog gewoon braaf de reeds absurd hoge en steeds hogere boetes betalen. Waar geen platte pet extra voor op straat komt, dus waar doe je het nog voor? Niet omdat je er veiliger van wordt want misdragers misdragen zich ook bij het betalen van boetes. Of komen gewoon niet op de zitting. Of blijken "onvindbaar". Of weet ik het wat. Het feit dat politiecontroles al lang niet meer over verkeersveiligheid gaan maar vooral handig zijn als fuik voor de belastingdienst spreekt boekdelen over een machteloze overheid.

Dus ik snap best dat je je vertwijfeld afvraagt of het het allemaal nog wel waard is. Ik zeg al jaren, nee, niet met deze overheid. Om wat ik zie in het nieuws. Om wat ik zie welke standaarden er toegepast worden op wie en hoe dat zo curieus verschilt over verschillende groepen mensen.

Ook om hoe de overheid zich tegenover mij gedraagt. En omdat ik aangeboden heb te helpen met waar ik goed in ben en wat de overheid node mist (in mijn geval, IT-kennis), en om de redenen die de overheid zelf gaf waarom ze dachten mij niet nodig te hebben. Nou, dan niet.

Maar ook om de politiek, het partijkartel, het dichtgetikte niet de echte problemen willen zien en maar blijven ontkennen. We hebben beter bestuur nodig en tot we het krijgen zal het alleen maar erger worden. Daar kun je als blauw-op-straat verder niets aan doen. Maar het is wel waarom sommige plekken ondertussen onbegaanbaar gebied beginnen te worden. Het bestuur heeft het bewerkstelligd en toegelaten.

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar laten we dat niet doen, want voor je het weet zeg ik iets politiek incorrects en gaat er iemand over treinen naar het oosten drammen. Laat ik nu net oostwaarts van Amsterdam West wonen, nee dank u. Maar er staat me iets bij van het interbellum. Daar was de Duitse overheid ook heel erg zwak, tot op het punt dat de politie niet meer veilig over straat kon. Die hadden escortes nodig van knokploegen die elk hun wijk overgenomen hadden. Je begint het hier ook langzaamaan te zien, dat burgers dan maar voor hun eigen veiligheid gaan zorgen. Volgens hun eigen regels, niet die van de overheid.

Dus ik denk niet dat "vuurwerk afschaffen" zin heeft. Het is een proxy om maar niet te hoeven praten over het echte probleem. Dat probleem zit echt ergens anders. Maar als je me niet gelooft, nou, we kunnen alle vuurwerk in Amsterdam verbieden en in een straal van 100 km rondom de A10 van vuurwerkverkopers eisen dat ze bij twijfel om een adres vragen en aan iedereen met een Amsterdamse postcode helaas niet mogen verkopen. Kunnen we zien of het in Amsterdam West iets gaat uithalen. Ik denk het niet eigenlijk.

Of we doen dat landelijke verbod. Gaat ook niet helpen, maar dan laat de lege hemel op oudejaarsnacht aan heel het land weten dat de overheid er ook niet voor hen is. Dat lijkt me echt een slimme zet, wat jij?

Gewoon ook nog een burger