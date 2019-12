Wij hebben al een hoop geweldige jaren meegemaakt, maar misschien was 2019 wel het geweldigste jaar van allemaal. Het ene geweldige ding was nog niet achter de rug, of er gebeurde alweer een ander geweldig ding. En dat allemaal dankzij de vele TOTALE HELDEN die we op dit hele kleine stukje aarde moeten KOESTEREN. Bedankt allemaal, helden! Maar omdat het leven nu eenmaal bestaat uit keuzes maken zijn er slechts tien helden genomineerd voor de TOTALE HELD van 2019 verkiezing. En u mag kiezen! Alle genomineerden inclusief juryrapport na de breek.

TOTALE HELD VAN 2019 Wie is de TOTALE HELD van 2019? Laura Hansen

Badr Hari

Mark van den Oever

De hond van Lil' Kleine

De mensen van de Dubai Police

Peter R. de Vries

Menno Snel

Frans Timmermans

Koning Willem-Alexander

Henk Krol



Laura Hansen

Wij roepen hier al jaren dat alle NRC-redacteuren meisjes met baarden zijn, dat Nederlandse tv-series zuigen en dat de NPO een in zichzelf gekeerde bende takspoetverspillers is. Dankzij Laura Hansen weet de rest van Nederland dat nu ook. Op naar de musical!

Badr Hari

Vocht in de afgelopen drie jaar vijf ronden tegen regen Rico Verhoeven, wist er vier te winnen. Maakt comeback en bewijst opnieuw aan de fighting nation die Nederland is: Badr is de ongekroonde koning van het kickboksen. Iemand nog wat Turinabol-Nolvadex?

Mark van den Oever

Iedereen heeft het altijd wel over de Joden enzo, maar de boeren waren ook geen lieverdjes. Maakte met zijn Farmers Defence Force meer ministers bang dan de complete parlementaire oppositie in de afgelopen tien jaar bij elkaar en zorgde en passant voor wat hernieuwde aandacht voor de zwarte bladzijden in onze geschiedenis. Is inmiddels vervangen door Gerco, Folkert en Wanda in de Telegramgroep, want: stiekem zijn we allemaal een beetje Mark van den Oever.

De hond van Lil' Kleine

Was dit jaar pas écht aanwezig, juist vanwege zijn afwezigheid. De Volkskrant raakte niet uitgesproken over de Stijlloze Scoop van het Jaar over de aanhoudende geruchten omtrent zijn dood. Zijn baasje nog steeds alsof zijn neus eh... bloedt. Bedankt, Bowgie, voor alles wat je voor ons gedaan hebt.

De mensen van de Dubai Police

Bewezen dat de spreekwoordelijke gastvrijheid in de Arabische cultuur ook zijn grenzen kent. Rookten samen met de Marokkaanse geheime dienst en onze nationale popo Ridouan Taghi uit zijn villa en zetten hem op de eerste de beste privévlucht richting Vught International Airport. Lekker bezig, Dubai Police.

Peter R. de Vries

Maakte de kleinestoelenterreur in vliegtuigen eindelijk bespreekbaar. Over honderd jaar zullen onze achterachterkleinkinderen zich nog even lekker uitstrekken in hun heerlijke stoelen met twee meter beenruimte omdat er ooit ergens iemand was die durfde te zeggen: het is genoeg geweest. Tot hier en niet verder. Die iemand was Peter Rudolf de Vries.

Menno Snel

Een competente staatssecretaris had na de eerste geluiden over valsheid in geschrifte bij rechtszaken meteen alle betrokkenen bij elkaar geroepen en geëist: nu vertelt iedereen hoe dit zit en maken we alle ellende openbaar, zodat we er in één klap vanaf zijn. Maar op Financiën zat Menno Snel. Dankzij zijn halfbakken aanpak groeide het kinderopvangtoeslagschandaal uit tot de mythische proporties die passen bij overheidsdienaren die willens en wetens de levens van onschuldige ouders kapotmaken.

Frans Timmermans

Verloor de volslagen open en transparante strijd om het voorzitterschap van de Europese Commissie van een of andere Duitse troela waar we nog nooit van gehoord hadden en kreeg als trootsprijs een klimaatpontificaat. Kocht met zijn Green Deal van uw belastinggeld de jeugd van Greta Thunberg terug, en haar toekomst. Hoe durft ie.

Koning Willem-Alexander

Liet dit jaar zijn baard staan. Held.

Henk Krol

Pleegde de grootste roof uit de Nederlandse geschiedenis en kwam er lachend mee weg. Nu maar hopen dat die klimaatverandering een beetje doorzet, wat als de jongeren vandaag eenmaal de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, komen ze erachter dat Henkie en de 50+ rovers en met alle centjes vandoor zijn.