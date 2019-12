In tegenstelling tot de ongewenste vreemdelingen die het land UIT moeten (voor hen zijn er geen vluchten te vinden) krijgen ongewenste vreemdelingen die het land IN komen een prinsheerlijke behandeling. Zoals Ridouan Taghi, die met tussenstop in Boekarest naar Nederland is gehaald in een hyperluxe Bombardier Challenger van Air Independence, callsign D-AAAY. Een soort vliegende shishalounge met alles erop en eraan, en het ding is gewoon hier te huur: "Every business trip becomes a pleasure cruise in the Challenger 604 'Independence Nine'. The cabin space is fitted with the most cutting edge design and finest materials (...) All of the seats can be adjusted individually, which means that you can also enjoy the most comfortable way to fly on board this aircraft." Hee want áls we een gangster vervoeren doen we dat wel in stijl he. Volgens mevrouw Weski allemaal niet volgens de regels maar toen er een advocaat werd afgeknald zagen we haar ook niet met het spelregelboek wapperen. Voor Taghi voorlopig de laatste luxe, want Hotel Vught is geen topper op Tripadvisor.

Con Air route met VIER politiechoppers

Hotel Vught (⭐)

Joehoe roomservice!

Kinderfeestje in moeilijkste escape room ooit