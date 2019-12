Nummer 1. Komt tot de kern

Bron: rechtspraak.nl

Nummer 2. Geeft diepere duiding

Nummer 3. Een pijnlijke vergelijking

"Brenda Stoter Boscolo uit Rotterdam schreef Het vergeten Volk over de Jezidi's. Ze sprak de overlevenden over hun lijdensweg tijdens het IS-kalifaat. Brenda tekende een genocide op. Weet u hoeveel prime time tv-programma's haar in de uitzending hadden? Nul."

Nummer 4. Een rechtbankverslag

"Er zijn chatgesprekken tussen de vader van Laura en Laura gevonden van voorafgaand aan haar vertrek naar Syrië. Hierin stuurde zij onder andere een onthoofdingsfilmpje van IS en schreef hierbij 'Zo hoort het. Die mensen moeten worden opgeruimd. Oog om oog, tand om tand.'."

"Positieve reacties": We kregen nog een mailtje van de KRO aan een opzeggend lid doorgespeeld, zie na de breek

KRO: "Veel positieve reacties"

Yezidi: Minder positieve reactie...

Yezidi-vrouw Dalal Ghanim nog eens aan het woord. Is nu vijf jaar in Nederland. Spreekt Nederlands. Deed bovenbouw vwo in 1 jaar. Volgt nu een moeilijke studie. Worden geen boeken over geschreven bij DasMag. Wordt vast ook geen lid van de KRO.