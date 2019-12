01-01-2019 t/m 10-11-2019: Geen nieuws over Bridget Maasland & André Hazes

11-11-2019: Bridget Maasland (59) en André Hazes (25) kondigen aan dat ze het samen 'gezellig' hebben. In het kalifaat der BN'ers betekent dat: we wippen. Het land is in verwarring. Op de redacties van Privé en Story wordt Grip 2 afgekondigd. Ferry de Kok en Edwin Smulders springen in een kliko, Ferry in de grijze en Edwin in de groene. GeenStijl opent een liveblog.

12-12-2019: Het land trilt nog na op de grondvesten door de aankondiging van de Relatie der Relaties, maar dan ontploft er een ware MOAB in showbizzland. Volgens Bridget Maasland heeft ze vijf jaar geleden tijdens een feestje van leeftijdsgenote Patty Brard GÉÉN seks gehad met André Hazes. Volgens bronnen van onder anderen showbizzdiva Evert Santegoeds speelde er wel degelijk iets tussen Bridget en André: ze konden het erg goed met elkaar vinden, en dat terwijl André toen nog maar net met de mooie Monique had. Er vallen termen als 'huwelijksnacht' en 'de slipjes hingen op de grond'. Bridget neemt de meest sympathieke advocaat van het land, Royce de Vries, in de arm - Royce die altijd loopt met mapjes met daarop de 'R' van Royce. De rechter doet pas een week later uitspraak en zo mag het hele land fantaseren over een mogelijke knalpartij tussen Bridget en André. Niets wordt onbesproken gelaten in de voetbalkantines en het neemt in bepaalde gevallen huiveringwekkende vormen aan: sommige mensen hebben zieke fantasieën, zo blijkt.

17-12-2019: Bridget Maasland, die vijf jaar geleden misschien wel seks had met André Hazes maar misschien ook niet, gaat op de foto met Fred van Leer. Dat is om aan te tonen dat Fred van Leer zo'n kanjer is. Die foto gooi je natuurlijk online, want als je hem direct en privé naar Fred van Leer stuurt ziet de rest van de wereld niet dat je aan Fred van Leer denkt.

20-12-2019: De uitspraak die Nederland schokt, maar dan in hoofdletters: NEDERLAND IS GESCHOKT. Volgens de rechter is het goed mogelijk dat Bridget vijf jaar geleden seks heeft gehad met André Hazes. Privé hoeft in ieder geval niet te rectificeren en Bridget krijgt ook geen 7.500 euro. Het hele land weet nu wel hoe laat het was, tijdens die bruiloft van Patty Brard. Bejaarden slaan de hand voor de mond, Frans Timmermans valt van de stress tien kilo af, vrouwen dartelen onrustig van A naar B, verlamde mensen staan op uit de rolstoel en springen in het kanaal, Gordon stopt van schrik met snuiven, net als de hond van Lil' Kleine, en in de stad lopen groepjes mannen verdwaasd rond met in hun hand een TMF-ansichtkaart van Bridget uit 1996. Bridget Maasland en André Hazes hadden vijf jaar geleden misschien wél SEKS. Het hele land is in opperste staat van paraatheid.

23-12-2019: Bridget Maasland blijkt een groot denker: met een goed boek bij de open haard wordt ze altijd 'ietwat filosofisch'. En wat houdt dat precies in, 'ietwat filosofisch'? Resumé dat ze zin heeft in jongere kerels, ze vindt dansen in de stad leuk en mannen die op de bank in joggingbroek naar het voetballen kijken zijn lamlullen. 2020 wordt háár jaar. Wat is het trouwens jammer dat de Nobelprijs voor Filosofie niet bestaat.

25-12-2019: Bridget Maasland en André Hazes gaan vijf jaar na hun vermeende huwelijksnacht, volgens bronnen van Privé ging het er immers heftig aan toe, misschien wel trouwen!! Nu gaat het wel héél erg snel. De gelukkigen met een account op sociale media kiezen massaal kant in het conflict. Die kant is Team Monique, want de teneur op de socialen is dat Hazes een verrader is, en Bridget is een tang.

26-12-2019: Bridget en André (vijf jaar geleden misschien wel seks gehad, maar misschien ook wel niet) hebben tegen ma Hazes gezegd dat ze een kerstoutfit moet dragen tijdens Kerstmis. Dus ma Hazes die kerstoutfit aan. Blijkt dat ze helemaal geen kerstoutfit hoeft te dragen! Hahahahahahahahhahhhhahahha. Iedereen lachen. Hebben ze die ma Hazes toch mooi even tuk! De grap van het jaar moet uiteraard even gedeeld worden op de sociale media anders weten anderen niet dat je extreem jolig bent.

27-12-2019: Bah. Er duikt een naargeestig filmpje op, uit de ondiepe krochten van het nog niet zo diepe familiearchief Hazes-Maasland. Hazes heeft een vervelende passief-agressieve dronk. Heeft de ogen overdwars in de kop staan. Slingert ma Hazes heen en weer. Grijpt Bridget bij de keel. Half Nederland krijgt rillingen bij het zien van de beelden, die Hazes met z'n zatte kop online heeft gekwakt. Het is erg verdrietig.

31-12-2019: Einde van een prachtig jaar voor André Hazes en Bridget Maasland, die elkaar vijf jaar geleden hebben ontmoet op een feestje van Patty Brard. Sloeg daar de vonk al over? Hadden ze daar al seks? Hingen de slipjes op de grond? Wie zal het zeggen. Het geweten van Bridget, de pik van André, twaalf bronnen van Privé en twee bronnen van Weekend. Zij kennen de waarheid.

[Het Bridget & André-journaal gaat met sabbatical. We treffen elkaar in 2021, met meer nieuws over hét showbizzkoppel van Nederland! Tot die tijd: tabee & houd 'm in de broek!]

