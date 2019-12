"Alle seizoenen hebben wel wat, en vooral de herfst. Terwijl het buiten stormt, regent en steeds kouder wordt, vind ik niks lekkerder dan met een goed boek onderuitgezakt op de bank te liggen, terwijl de open haard lekker aan het knapperen is. Ik droom dan altijd een beetje weg en word ietwat filosofisch."

De persoon die dan altijd ietwat filosofisch wordt is de vrouwelijke reïncarnatie van Baruch Spinoza, de 51-jarige Bridget Maasland, die vijf jaar geleden misschien wel geen seks had met André Hazes, maar misschien ook wel, als we de bronnen van De Telegraaf en Weekend mogen geloven, de slipjes zouden zelfs op de grond hebben gehangen, het was ons het jaartje wel voor Bridget, maar volgens Bridget wordt 2020 háár jaar, het jaar waarin ze dankzij haar relatie weer helemaal terug is in de schijnwerpers, daar heeft ze helemaal geen rechtszaak voor nodig, al is het gebeuren wel vervelend nieuws voor de liefhebbers van proza, want Bridget stopt met haar column in De Telegraaf, ze is te druk met werk (haar zoon gaat naar de middelbare school enzo) en ze gaat zingen en dansen tot het weer licht wordt, en ze vertelt nog dat mannen die vrijdagavond onderuitgezakt in hun joggingbroek op de bank met een flesje bier en een saaie voetbalwedstrijd geen échte mannen zijn, volgens Bridget Maasland dan. Tot in de kroegen, Bridget!