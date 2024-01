Echt helemaal klaar zijn de Gambianen met die Nederlanders. Klaar met geile Georgina die samen met Sonja, Sarah en Sabine op vriendinnenvakantie is, waar ze vieren dat ze zo lekker vrijgezel zijn. Daarbij gieten ze zich eerst vol met gin-tonics, om zich vervolgens in een verlaten duinpan compleet uit elkaar te laten trekken door een aanzienlijk jongere Afrikaan. Sabine en Sonja zijn weliswaar al een tijdje niet meer vrijgezel, maar dat maakt op vriendinnenvakantie niet uit. Helemaal klaar zijn die Gambianen met Marco en Tessa die na tien jaar nieuwe spanning zoeken in hun relatie. Marco heeft Tessa overgehaald om een triootje te proberen, maar ze durfden in Nederland dit plan met niemand te delen. Daarom zijn ze naar Gambia gekomen om een dampende zweetnacht te beleven met Omar. Niet alleen heeft deze Gambiaan een lichaam waar Tessa van droomt en een pik die Marco aan zijn seksuele voorkeur laat twijfelen, maar ook is het inhuren van een extra batsbuddy hier een stuk goedkoper dan thuis en dat neukt voor een echte Nederlander net even iets lekkerder. Helemaal klaar zijn die Gambianen met Theo. Die werkt in Nederland als financieel administratief medewerker en onderhoudt in zijn vrije tijd een indrukwekkende verzameling luciferdoosjes. Twee keer per jaar vliegt hij voor een week naar Gambia om zich compleet te laten uitwonen door Abdoulie en Yankuba en heel soms ook door Ebou. Hij heeft daarna meestal nog drie dagen moeite met zitten, maar dat is het hem waard. Oh en de Gambianen zijn al helemaal klaar met Martijn. Die sluit zich vaak voor meerdere dagen op in zijn villa en laat alleen maar jonge jongetjes op bezoek komen. In ruil voor een stapel dollars ziet de verhuurder van de villa deze smerige slaapfeestjes door de vingers. Maar niet langer, want de Gambianen zijn helemaal klaar met die hete Hendriks uit de pornopolder. "Als je seks zoekt, ga je maar naar Thailand!" Dat u het even weet.