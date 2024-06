Er komen te veel mensen naar Texel. Dat zeggen wij niet (want wij komen eigenlijk nooit op Texel) maar dat zegt de Ecologische Autoriteit, de autoriteit op het gebied van ecologie. Of, zoals de Ecologische Autoriteit het op zijn Ecologische Autoriteits formuleert: "Aanvullende maatregelen zijn nodig. Ook de keuze om de toegang tot delen van het eiland te beperken voor toeristen kan daar onder vallen." Want het is op Texel dan misschien niet vol, maar toch wel erg druk. Texel voor de Texelaren dus. BTW voor hotelovernachtingen op Texel naar 121%. Intensieve marechausseecontroles inclusief anale visitaties in Den Helder. Alleen toegang tot het eiland als u het volledige werk van Jan Wolkers kunt citeren. Er moet nú worden ingegrepen. Dick Schoof doe iets.