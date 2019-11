Dit is de aller- aller- aller- aller- alleroudste archieffoto van Bridget Maasland die wij in de gezaghebbende historische archiefbeeldbank van ANP hebben kunnen vinden. La Maasland heeft in totaal 15 pagina's pics in de Talpa Fotobank, en deze roze bedfoto is van januari 1996.



Aanleiding voor de fotoshoot destijds was The Music Factory (TMF), waar Bridget samen met Isabelle Brinkman (vermist), Fabiënne de Vries (adres onbekend) en de toen nog wél leuke Sylvana Simons muziekvideo's aanelkaar babbelde.



Och heden, 1996. Kleine Jongen A. Hazes - Maasland, die leeft alsof het zijn laatste dag is, was toen twee jaar. Ja, we weten het, er is een hoop belangwekkend nieuws vandaag in de wereld. Maar we kunnen niet wachten tot vanavond 18:35 uur. Als Bridget in RTL Boulevard het Nieuws van Dit Jaar wereldkundig maakt, en aantoont dat ze nog maagd is. Oe, wat spannend.

Update 08:00 uur: MediaCourant in SHOCK. Wist NIETS van André & Bridget

Update 08:53 uur: Telegraaf in shock. Wist ook van niets. Pusht ontrouw André.

Update 09.45 uur: Bridget laat bij Radio 538 weten dat ze VERLIEFD is op André.

Video Update 09:00 uur: André zit NAAST Bridget in RTL Boulevard

JA MANNEN. WAAR WAREN JULLIE TOEN?