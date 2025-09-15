NU.nl: "Vrouwen dood door @AVROTROS-publiek dat 'hoer' roept tijdens Hazes"
aap uit mouw
Jarenlang was jij m'n gabber
Als een broer hield ik van jou
'k Zie je nog daar op de stoep staan
Je stond te rillen van de kou
Zonder huis en zonder centen
Zelfs je vrouw, ook die was je kwijt
Ik zei: "Kom zolang hier wonen"
Maar daarvan heb ik nu spijt
Hielp ik je daarom uit de goot?
"UIT DE GOOT"
