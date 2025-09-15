Jarenlang was jij m'n gabber

Als een broer hield ik van jou

'k Zie je nog daar op de stoep staan

Je stond te rillen van de kou

Zonder huis en zonder centen

Zelfs je vrouw, ook die was je kwijt

Ik zei: "Kom zolang hier wonen"

Maar daarvan heb ik nu spijt

Hielp ik je daarom uit de goot?

"UIT DE GOOT"