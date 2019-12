Zou Bridget Maasland vijf jaar geleden seks hebben gehad met André Hazes? JÁ, zeggen Privé, Weekend en heel veel bronnen van Evert Santegoeds. De slipjes zouden op de grond hebben gehangen en Bridget en André zouden flink hebben liggen knappen. Pijnlijk, want André had toen nog met Monique en daarom spande Bridget een rechtszaak aan. Bridget verloor, waardoor het nog steeds niet is uitgesloten dat Bridget vijf jaar geleden al seks had met Hazes. NEE, zeggen Bridget en Royce de Vries, de zoon van Peter R. de Vries, die 1500 euro krijgt iedere keer dat hij bij Bridget komt roddelen over allerlei shit. Enfin, Bridget en André (die elkaar dus nog maar net kennen, want naar eigen zeggen hebben ze vijf jaar geleden GEEN seks met elkaar gehad) gaan misschien wel TROUWEN. Nu al! Echt prachtig. Het wordt een jaar vol verrassingen! We houden jullie weer op de hoogte.