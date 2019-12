Precies een week geleden was Bridget Maasland (81) helemaal boos wegens 'vijf jaar geleden geen foekie foekie gedaan met André Hazes. Bridget had wel heftig liggen tongen met Dré maar dat was allemaal niet respectloos richting Monique enzo, want ze hadden geen seks, en toen gingen ze met Peter R. de Vries en Peter jr. naar de rechter want privacy en reputatie ofzo. Heeft De Telegraaf nu het kort geding gewonnen: blijkbaar is er voldoende bewijs om te veronderstellen dat Bridget vijf jaar geleden wél hevige seks had met André Hazes. In de tussentijd deden Bridget en André heel erg hun best uit de media te blijven. Op 13 december plaatste Bridget een selfie. Ook 13 december had André griep. 14 december kreeg André Hazes goedkeuring van de 33-jarige zoon van Bridget. 15 december plaatste Bridget een foto van haar hond. 16 december ging André opdrukken. 17 december gingen André en Bridget helemaal zoenen enzo. Ook op 17 december ging Bridget met een andere man op de foto. 18 december kreeg André Hazes een beeld in Madame Tussauds. 19 december zegt André dat hij soms wel onzeker is maar dat hij blij is dat Bridget er is. En zo zijn we een week verder sinds de Rechtszaak van de Eeuw en het is fijn dat André en Bridget helemaal van de privacy zijn enzo. Gelukkig weten we dankzij de familie De Vries nu wel dat ze vijf jaar geleden geen seks hebben gehad, al zegt de rechter dat het misschien wel zo was. Privé hoeft NIET te rectificeren dat Bridget vijf jaar geleden seks had met André Hazes en Bridget ontvangt GÉÉN 7.500 euro schadevergoeding voor de aanname dat Bridget vijf jaar geleden seks had met André Hazes. Tagwoorden: Bridget, André, seks.