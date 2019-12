Mensen laat alles uit je handen vallen. Bridget Maasland (51) is sinds haar eerste foekie foekie met André Hazes - misschien wel vijf jaar geleden en misschien ook wel helemaal niet vijf jaar geleden, wat kan ons het schelen - weer helemaal relevant. Ze doet allemaal interessante dingen. Zo staat ze ineens op de foto met een André andere man! Iedereen in paniek, maar gelukkig is het Fred van Leer. Fred moet voor de derde keer onder het mes vanwege een hardnekkige operatie. Bridget had hem natuurlijk ook privé gelukswensen kunnen appen, maar dat is niet interessant genoeg. Gisteren ging Bridget op de foto met een hond en daar schreef ze twee hartjes bij: ❤️❤️. Eergisteren maakte Bridget een selfie. Die paar gisterens daarvoor maakte Bridget ook een selfie. Eindelijk belangrijk nieuws omtrent Bridget, fijn dat jullie allemaal weer hebben gelezen, we zien jullie volgende keer weer in het Bridget Journaal.