Een rondje shownieuws zodat u morgenvroeg weer kunt meepraten bij de koffieautomaat als het gaat over Brachiosaurus Maasland, onze eigen Yvon Jaspers met minder Tena Lady, die 'een lelijke hals' heeft. Althans, dat vinden sommige mensen. Volgens Bridget mag iemand van vijftig jaar oud best een lelijke hals hebben. Luther en Kalvijn krijgen een kindje. Het blijkt een jongen. Maan heeft moeite zichzelf te uiten. Moet je coke gebruiken! We snappen er helemaal niks van maar de dochter van Marga Bult is zwanger van de zoon van Marga Bult. Misschien dat Marga daarom zo goed is in Twitteren. Instagram-figuur Gaby Blaaser heeft een nieuwe makker. Frans Bauer had zijn broekmicrofoon mogelijk wel of niet voor de neus van Sieneke gesjalalalied, maar dat was niet waar, maar toch had het impact. Isa Hoes: iets met Antonie Kamerling. Het GelreDome kruipt weer bij Marco Borsato op schoot. Prachtig, vindt L-E-O-N-T-I-E-N. Totale kampioene Beatrix had last van een jetlag en deed een tukkie. Guido Speklap deed ooit iets bij GTST. Do vindt dat jonge artiesten niet veelzijdig zijn. Numidia heeft géén nummer ingestuurd voor het Songfestival. Ene Anne-Marie krijgt een kind met ene Laura. Einde.