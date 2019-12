Even een weekje volhouden nog mensen. In 2020 beloven we GEEN ENKEL nieuws meer over Bridget Maasland en André Hazes jr., die vijf jaar geleden misschien wel hete seks met elkaar hebben gehad, maar misschien ook niet: Bridget spande samen met de familie De Vries een rechtszaak aan, een rechtszaak die ze verloor, dus volgens bronnen van onder meer De Telegraaf is het goed mogelijk dat Bridget en Hazes vijf jaar geleden wél gewoon seks hadden - de slipjes hingen immers op de grond. Bridget (presentatrice van een pulp-roddelprogramma) ging helemaal zo van 'jamaar we hebben geen seks gehad wegens reputatieschade' en stapte naar de rechter vanwege 'ho ho niet over mij roddelen', maar misschien hadden ze toch wel seks, een flink heftige tongzoen is er hoe dan ook geweest, en Royce was superteleurgesteld en dat is sowieso al grappig. Enfin, Bridget en Dreetje vieren samen Kerstmis, en de moeder van Dreetje kwam ook, en die dacht dat ze een kerstkostuum moest aantrekken (bron) terwijl dat helemaal niet zo was. Fun fact: ma Hazes is jonger dan Bridget Maasland, 49 versus 53. Dit was het alweer, het Bridget & Dré-journaal van donderdag 26 december, tot morgen & nu al zin in 2020.