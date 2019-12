Een dronk, wij hebben 'm. We laten het wel aan anderen over om te bepalen of het een goede of een kwade is. Het dronkemansgelal van André Hazes hierboven zal men wel scharen onder 'gezellig en z'n pa hield ook zo leuk van de groene rakkers', maar de manier waarop hij zijn tong gebruikt als breekijzer om de mond van zijn vriendin te forceren is best wel opdringerig en creepy. Dat bedacht Dreetje zelf waarschijnlijk ook, want de beelden die hij met zijn dronken kop op Instagram slingerde heeft-ie er snel weer afgetjoept - ze stonden ooit hierrr. Maar het internet vergeet NOOIT. De vriendin (de laatste, de ander die heen en weer wordt geslingerd is ma) is trouwens Bridget Maasland (55), die vijf jaar geleden naar eigen zeggen géén seks heeft gehad met Hazes, terwijl er volgens de bronnen van Evert Santegoeds wel degelijk sprake was van seks - de slipjes zouden op de grond hebben gehangen. Bridget spande echter een rechtszaak aan, volgens haar was er geen sprake van SEKS met André Hazes, maar was het slechts 'een heftige zoen'. Nu weten we in ieder geval hoe dat eruit ziet: eendimensionaal en verdrietig. Einde Bridget & Dré-journaal van vrijdag 27 december, hopen op een vrolijkere editie, morgen.