OVERAL! Vorig jaar gingen we er twintig procent op vooruit. Dit jaar gaan we er weer eens zeventien procent op vooruit. En volgend jaar gaan we er weer heel veel procent op vooruit. En het jaar erna gaan we er weer heel veel procent op vooruit. En het jaar daarna gaan we er weer heel veel procent op vooruit. En het jaar daarna gaan we er weer heel veel procent op vooruit. Je betaalt je helemaal scheel aan bpm, motorrijtuigenbelasting, opcenten en accijns op je peut, maar daar krijg je dan ook een sprookjesachtige Efteling-ervaring voor terug. Uren in de rij staan voor de Python. Het is dat de trein al helemaal geen zak aan is, dus het zal wel moeten, en bovendien wordt autorijden toch verboden (je laten chauffeuren door een zelfrijdende elektrische ruft is geen autorijden) dus geniet er maar gewoon van.

