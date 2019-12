Ingewikkeld allemaal! Eerst zei de magistraat in de rechtbank dat tramschutter Gökmen Tanis niet bij zijn eigen rechtszaak was omdat hij zich hevig verzette tegen zijn arrestatie. Toen zei de magistraat in de media Peter R. de Vries (tevens van advocatenkantoor Peter R. de Vries, voor al uw smaadzaken) dat dat helemaal niet waar was. En nu zegt nabestaandenadvocaat Sebas Diekstra dat het OM zegt dat de tweet van Peter R. de Vries niet klopt. Is ons door en door rotte ministerie van Justitie zijn met bloed besmeurde straatje aan het schoonvegen? Of schoot 's lands bekendste misdaadjournalist een zwakbegaafde bok? Gökmen Tanis heeft in ieder geval geen alibi.