Gökmen Tanis is volgens experts een zwakbegaafde domme lul. Tuurlijk, hij kijkt niet uit z'n ogen als het snelste konijn in het bos. Maar toch zijn we altijd een beetje achterdochtig met die IQ-score als zogeheten zuivere graadmeter voor hoe 'intelligent' iemand is. Zeggen dat je 'het Nederlandse rechtssysteem niet erkent en daarom geen advocaat wilt' bijvoorbeeld, is een vrij gelaagde opmerking die wij in ieder geval niet zo vaak voorbij hoorden komen in snoezelruimtes op de sociale stageplaatsen. Die lage IQ-kaart zien we vaker laatste tijd. Maar goed, het rechtssysteem dat hij niet erkent heeft hem lekker toch een advocaat toegewezen. Ook veel nabestaanden zijn deze ochtend andermaal aanwezig.