Kijk 'm staan, Gökmen Tanis. Vanochtend gescheten en daarna zijn gezicht afgeveegd met de stront. Hoe het allemaal wel moet, daar blijkt hij veel te achterlijk voor. Nu wist heel Nederland al wel dat-ie een volslagen idioot is, 'je halve kont staat open' deed vermoeden dat we niet te maken hadden met het snelste konijn uit het bos, maar nu is het door een onderzoek in het PBC ook officieel. "De deskundigen stellen vast dat Tanis zwakbegaafd is, een laag IQ heeft, narcistische trekken vertoont en zich verheven voelt boven de rest van de samenleving." Combineer dat met ernstige alcohol- en drugsverslavingen en het Syndroom van Allah en je hebt een uiterst giftige en helaas ook dodelijke cocktail. Tanis is zó dom, dat hij een advocaat toegewezen krijgt - ook al erkent/snapt hij de rechtbank niet. Nu zal het voor de straf allemaal niet zo veel uitmaken, dit levensgevaarlijke projectiel komt toch nooit meer vrij, maar het is wel erg fijn om te weten dat deze domme lul ook volgens de geleerden een domme lul is.