Willen jullie allemaal niet meer zo boos zijn op de celstraf van 20 dagen (die hij al in voorarrest had gezeten) voor verkrachter Khalid. Een straf is namelijk helemaal niet goed voor verkrachter Khalid, die volgens de rechter nou juist "positieve ontwikkelingen" heeft doorgemaakt. Zo heeft verkrachter Khalid inmiddels al meer dan 1000 abonnees op zijn YouTube-kanaal, waar hij meisjes op straat vraagt wie ze van hem en zijn vrienden zouden willen vermoorden, neuken, of huwen. Zouden wij sowieso niet durven, en zeker niet als we een verkrachting op ons strafblad hadden staan. Maar ja. Wij hebben dan ook geen positieve ontwikkelingen doorgemaakt. Wel knap dat "een kwetsbare, wat naïeve en sociaal onhandige, (jonge)man met zwakke capaciteiten" dit soort filmpjes in elkaar kan flansen trouwens. En bijzonder dat hij zo open is over "het thema seksualiteit", terwijl dat volgens zijn reclasseringsmedewerker "vanuit de Somalische cultuur taboe is". Van dat taboe heeft Khalid kennelijk weinig last meer. Allemaal positieve ontwikkelingen!

UPDATE: Negatieve ontwikkelingen op het YouTube-kanaal van Khalid. Alle filmpjes zijn verwijderd. GeenStijl zet spiegels in.