In de bus van Zwolle naar Dedemsvaart werd een vrouw gedwongen met de dick van Khalid Farah (toen 18) te spelen, Khalid was weliswaar meerderjarig maar hij heeft de geestelijke ontwikkeling van een kind, laten we hem daarom maar Khalidje noemen, dus is twintig dagen celstraf wel genoeg, einde, en iedereen leeft nog lang en gelukkig, behalve de vrouw, want die durft nooit meer in een bus, veel sterkte met het opnieuw opbouwen van je leven Khalid, want jij bent natuurlijk het echte slachtoffer, zie het maar als twintig dagen escape room.