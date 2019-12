Voor de mensen die gisteren verplicht kerstavond moesten vieren en voor iedereen uit Belt-Schutsloot, alwaar een storing zorgde voor woede, onbegrip en een geboortegolf over negen maanden. Alhier een handig overzichtje met de elf bestbekeken televisieprogramma's van gisteren, zodat je niet alles terug hoeft te kijken terwijl je schoonfamilie beneden op je zit te wachten. Gewoon ff lezen en dan weet je PRECIES wat er speelde op de televisie.

Op de elfde plek in de kijkcijferranking is geëindigd het belangrijke programma RTL Boulevard. Presentatrice Bridget Maasland en volledige weggooier Rick Brandsteder met z'n losse handjes roddelen over allemaal mensen in de showbizz. Zijn ze zelf een keer lijdend voorwerp, zo zou Bridget reeds vijf jaar terug seksuele handelingen hebben verricht bij André Hazes en Rick Brandsteder is in heel Nederland bekend vanwege het feit dat hij in het uitgaansleven mensen op de smoel timmert, vinden ze het plots wat minder grappig maar hey, het is een goed verdienmodel want er keken 722.000 mensen.

Op de tiende plek is geëindigd de verheffende soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden. Van de doldwaze avonturen in Meerdijk wordt half Nederland al vele jaren ontzettend emotioneel. Ook dit keer gaat het compleet los. Nina is het slachtoffer van een gemeen plan, Shanti verafschuwt haar moeder, Bobby wil een relatie met Lana, Frits van Houten ligt lekker in bad te chillen en Bowien Galema is gevlucht uit Meerdijk want het is wel erg wit. Zij woont tegenwoordig in Almere.

Op de negende plek in de kijkcijferranking: André Rieu. De sympathieke Maastrichtenaar met zijn gigantische viool stak zijn instrument weer eens op een plek waar veel kijkers nooit zullen komen. Namelijk Sydney. Wij hebben niet veel rolmodellen, maar als wij violist zouden zijn dan waren we André Rieu, het belangrijkste exportproduct van Nederland na Johan Cruijff, Toyota Hiluxen, kaas en Frans Timmermans. Enfin, allemaal toeters en bellen enzo, en André maakte de mensen heel erg blij en daar kreeg hij heel veel centjes voor.

Op de achtste plek op kerstavond is geëindigd het RTL Nieuws en wel de editie van half acht. Met Daphne Lammers en een nep-Marcel Meijer als presentatieduo gaat het vanaf het begin helemaal los. In het eerste instartje ondervraagt iemand werknemers van de Albert Heijn die helemaal geen zin hadden om te werken, al doet een meisje het ieder jaar (werken bij de AH) dus zij vindt het allemaal wel prima. Vervolgens ging het ook nog over verwarde mensen en Turkije, zo was de kop van Erdogan in beeld, bezorgers krijgen een reep chocolade, soldaten worden herdacht en het eindigt met het weer. De weerman van RTL is een pipo. Einde journaal.

Op de zevende plek in de kijkcijferranglijst, met 926.000 kijkers, 'Een huis vol'. Dat is een programma waarbij je een inkijkje krijgt in de levens van gezinnen met gruwelijk veel kinderen. Het is een enorme teringzooi overal, die ouders lopen continu met wallen onder de ogen en financieel is het allemaal lastig lastig lastig, terwijl een paar condoompjes je gewoon een paar euro hadden gekost. Trouwens, wij van GeenStijl geven gratis condooms weg, een stuk of duizend. Ze zijn over datum, maar hey, wil jij duizend waardeloze condooms? Mail dan naar [email protected] Enfin, in deze aflevering van Een huis vol viert de familie Kraan het einde van het jaar. Linda en Ivan hebben gespaard. De familie Jelies blijft lekker in Tollenbeek, superziek. En Rob en Thalia hebben iets met Duitsland maar toen sliepen we al.

Op de zesde plek EenVandaag. Jaap Jongbloed (verdomd, die leeft nog) lult een beetje over de informatievoorziening aan de Kamer, Remko Theulings komt langs, het gaat over de toelatingstoets van de Pabo, het gaat over klokken van een of andere toren en het gaat over Marktplaats. Echt, dat EenVandaag is best wel saai.

Op de vijfde plek het verschrikkelijk stomme programma Chateau Meiland. Een of andere hysterische knaap krijst een beetje de boel aan elkaar in een kasteel. Het slaat echt he-le-maal nergens op, maar kennelijk vindt Nederland die vent zo lekker gewoon gebleven. Terwijl hij een showtje opvoert en z'n kasteel nog in de fik zou zetten voor een beetje kijkcijfers. En kijkcijfers, die heeft-ie genoeg, namelijk net geen miljoen. Waar het deze aflevering over is gegaan weet niemand want het gaat nergens over.

Op de vierde plek De slimste mens. Het was aflevering twee van het nieuwe seizoen en dus kijken er veel mensen. Simon Heijmans is een nieuwe uitdager en hij schopt het, in tegenstelling tot Lisa Westerveld, tot de finale. Hij speelt tegen ene Debbie, die op Heleen Mees lijkt. Debbie weet drie dingen over Assen (TT, Drenthe, hoofdstad) en zo wint zij de aflevering. Maarten van Rossem is er ook, en die zit dan in een hoekje met zijn chagrijnige kop commentaar te geven. Leuk programma man!

Op plek drie en twee het NOS Journaal, maar als je nieuws zoekt kijk je maar naar RTL Nieuws dus hier kunnen we niks over zeggen BEHALVE DAT HET FAKE NEWS IS

Op de eerste plek uiteraard de All You Need Is Love Kerstspecial. Robert ten Brink ging naar Zwitserland met wat mensen. Omar kwam weer samen met Lenna en Melanie en Marjolein kwamen weer samen met hun Amerikanen. Ene David zag zijn liefje in de studio en Erik ontmoette zijn vlam uit Bali. Roland viert Kerstmis met de Iraanse Niloofar, zij hebben elkaar al tijden niet meer gezien dus we weten wel waar die twee uithangen dezer dagen: naakt, in de slaapkamer. En zo zorgde Robert ten Brink op kerstavond weer eens voor de grootste handjob-sessie van de planeet, want hij trok net geen twee miljoen mensen.