Uit de weg mensen in Jemen, met jullie hongersnood. Ga weg Somaliërs, met jullie droogte en nu jullie overstromingen, wat is het nou? Vrouwen in Saudi-Arabië. Journalisten in Turkije. Oppositie in Rusland. Belgen die iedere dag over hun snelwegen moeten tuffen. Allemaal even in de hoek gaan staan en je schamen over de existentiële crisis die WIJ in Nederland met z'n allen moeten ondergaan. Oeigoeren in China, Indonesiërs die huis en haard verliezen door overstromingen, Marokkaanse fans van Badr, ontheemde Albaniërs met die aardbevingen: zo zwaar is het allemaal niet, hoor. En dan jullie, Australiërs, met jullie bosbranden en jullie, Nieuw-Zeelanders, met jullie vulkaanuitbarsting en jullie, Amerikanen die op Hillary hebben gestemd. Jullie hebben makkelijk praten. Jullie land is GROOT. Venezuela met de mega-inflatie en de algehele chaos, Zweden met de afgelopen nacht, Noord-Korea met de dictatuur, Oost-Oekraïne met de ellende en het Kalifaat met de hoofden op het hek. Gaan jullie allemaal maar eens goed in de spiegel kijken en nadenken over echte ellende, de ellende die wij in Nederland hebben. De FIETSENSTALLINGEN OP STATIONS ZIJN OVERVOL DOOR BMF'S. Big motherfucking fietsen. Het is een rámp. Hebben de bakfietsen en de fietsen met een kratje het wéér verpest voor de welwillende meerderheid van de fietsen.