Drugs en wapens. Wapens en drugs. Toch een beetje de Joris en Jan van de Nederlandse straatcultuur: als je de ene ziet komt zeker nummer twee er achteran. Dat treft. De huisdealers van RTL Nieuws hebben een kaart gemaakt van alle plaatsen van Nederland waar de eerste negen maanden van dit jaar al meer wapen- en/of drugshandel is geregistreerd dan in heel 2018. En u ziet het, heel Nederland is volgepoederd. "In bijna 700 dorpen en steden in het land zag de politie in de eerste negen maanden van dit jaar al meer wapen- of drugshandel dan in heel vorig jaar." Er is ook goed nieuws voor mensen die de misdaadcijfers niet geloven en/of het verschil niet snappen tussen dalende misdaad en totaal verdwenen misdaad: uit een helemaal niet zo uitgebreide analyse van GeenStijl blijkt dat de politie in de eerste negen maanden van 2019 589.491 misdrijven registreerde. Dat zijn er 21.259 meer dan in de eerste negen maanden van 2018. Jawel. De geregistreerde misdaad in Nederland, die jarenlang daalde, STIJGT.

UPDATE - Politie: 'Het is allemaal de schuld van RTL Nieuws!'