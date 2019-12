Oprecht gefeliciproficiat Arnold, Joost, Hans, Vlemmix, Ybeltje et al van ONGEHOORD NEDERLAND. De drempel is gehaald, waarvoor hulde. Het was een mooie vlotte campagne, met wat hobbeltjes enzo. Maar snel gedaan. Waarvoor hulde. En wij kunnen het weten, want been there, done that. En jullie hadden ook nog een NIET AFLATENDE HAATCAMPAGNE van de totalitaire Nederlandse systeempers die de godganse dag over pluriformiteit wauwelt, maar als ze het dan tegenkomen huilend wegrennen naar de dichtsbijzijnde columnist voor alweer een obligaat haatstukje met puntmutsen. Jullie krijgen nu een ongehoorde bak taxpoet en een aspirant timeslotje op een klote-uur, ergens op zaterdagochtend. Doe iets moois met de centjes en verbrand het niet allemaal op één plek of aan 1 buitenproducent. Kleine kanttekening onzerzijds nog waarmee we geenszins de feestvreugde willen verpesten. TV = deaud.