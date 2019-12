Waar is Mark Rutte? Bij de Boerenprotesten! Bij de Toeslagenslachtoffers! Bij een pinautomaat in Hoofddorp! Nee hoor. Rutte is natuurlijk bij zijn eigen Staatsomroep. Zometeen straks bij Pauw mag de premier van alle Nederlanders vertellen Hoe leuk het nog is om premier van Nederland te zijn? Nou, leuk! Mark Rutte is naast Grootste Lastenverzwaarder, Ontzettendste Belastingverhoger en Indrukwekkendste Immigratieaanjager ook nog eens de minpres met de Meeste Gesneuvelden. Check deze infographic bij ANP. Wat. Een. Slagveld. Iedereen in de buurt van Rutte gaat er aan. Lubbers heeft er ook 10 op zijn kerfstok, maar had daar 3 kabinetten voor nodig. Rutte deed het in 2 dus een beter doelsaldo. Wederom een record voor beste kabinet sinds de oorlog. En hij lult zich er lachend uit. Nu op Nederland1.